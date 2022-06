Aurora Ramazzotti “Sono demoralizzata e impaurita”: il web si scaglia contro di lei (Di sabato 11 giugno 2022) Aurora Ramazzotti è stanca delle continue critiche che gli arrivano dal web, questa volta ha risposto ai suoi haters. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è da ormai qualche anno che sta intraprendendo una sua carriera ed è molto attiva sui social dove è seguita da più di 2 milioni di followers. La ragazza è quindi abituata ai continui attacchi che gli haters le fanno sul suo profilo Instagram. Il forte spopolamento dei social ha infatti portato anche a questo trend di offendere i personaggi famosi facendo i forti dietro dei telefoni. La ragazza qualche giorno fa come spesso fa nelle sue storie Instagram aveva chiesto aveva posto una domanda a sui followers: “Come va oggi?“. Sono molte le persone che le rispondono e condividono con lei i loro ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 giugno 2022)è stanca delle continue critiche che gli arrivano dal web, questa volta ha risposto ai suoi haters., figlia di Michelle Hunziker e Eros, è da ormai qualche anno che sta intraprendendo una sua carriera ed è molto attiva sui social dove è seguita da più di 2 milioni di followers. La ragazza è quindi abituata ai continui attacchi che gli haters le fanno sul suo profilo Instagram. Il forte spopolamento dei social ha infatti portato anche a questo trend di offendere i personaggi famosi facendo i forti dietro dei telefoni. La ragazza qualche giorno fa come spesso fa nelle sue storie Instagram aveva chiesto aveva posto una domanda a sui followers: “Come va oggi?“.molte le persone che le rispondono e condividono con lei i loro ...

