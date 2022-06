Al matrimonio di Britney Spears c’era un altro vip italiano oltre Donatella Versace

Leggi su biccy

(Di sabato 11 giugno 2022) Ilpiù friendly dell’anno con Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez efra gli invitati ha avuto anche una nota “calcistica” con la presenza di unospite. Alessandro Del Piero. Ebbene sì, l’ex attaccante della Juve e della Nazionale Italiana ieri pomeriggio si è trovato a Los Angeles insieme alla moglie Sonia Amoruso per celebrare le nozze die Sam Asghari. Ad eccezione di una foto in business class della moglie di Del Piero, i due sui social non hanno testimoniato niente del. L’unica foto ufficiale di loro alle nozze, infatti, è stata pubblicata da Maddie Asghari, sorella di Sam. #Wedding Anche Alessandro Del Piero era presente aldi ...