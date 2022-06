Ultime Notizie – Milazzo (Fdi): “Io impresentabile? Nulla di cui vergognarmi, la Commissione sì” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Io sono nella lista degli impresentabili? Non ho parole. Sono in una lista definita di impresentabili senza mai essere stato condannato in primo grado. Io non ho Nulla da vergognarmi, e posso guardare i miei figli a testa alta”. Giuseppe Milazzo, eurodeputato di Fratelli d’Italia, apprende dall’Adnkronos di essere inserito nella lista degli impresentabili della Commissione nazionale antimafia di Nicola Morra tra i candidati al Consiglio comunale di Palermo. Si dice “sorpreso”, e ribadisce ancora: “Non ho Nulla di cui vergognarmi e non ritengo assolutamente di essere impresentabile, anche perché sono stato rinviato a giudizio per un reato non grave”. Milazzo è sotto processo per concussione. “Nei suoi confronti è stata emesso decreto che dispone il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Io sono nella lista degli impresentabili? Non ho parole. Sono in una lista definita di impresentabili senza mai essere stato condannato in primo grado. Io non hoda, e posso guardare i miei figli a testa alta”. Giuseppe, eurodeputato di Fratelli d’Italia, apprende dall’Adnkronos di essere inserito nella lista degli impresentabili dellanazionale antimafia di Nicola Morra tra i candidati al Consiglio comunale di Palermo. Si dice “sorpreso”, e ribadisce ancora: “Non hodi cuie non ritengo assolutamente di essere, anche perché sono stato rinviato a giudizio per un reato non grave”.è sotto processo per concussione. “Nei suoi confronti è stata emesso decreto che dispone il ...

