Ucraina: Letta, 'Draghi in Parlamento? Saremo tutti in insieme' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Sono convinto che Saremo tutti insieme, tutti vogliamo la pace e un'Italia che spinge perchè l'Europa unita lavori per la pace. Ovviamente deve essere Putin che ferma la guerra". Lo ha detto Enrico Letta al Tg3 a proposito del prossimo passaggio parlamentare del premier Draghi in Parlamento sull'Ucraina. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Sono convinto chevogliamo la pace e un'Italia che spinge perchè l'Europa unita lavori per la pace. Ovviamente deve essere Putin che ferma la guerra". Lo ha detto Enricoal Tg3 a proposito del prossimo passaggio parlamentare del premierinsull'

