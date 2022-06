“Torna sull’Isola”: clamoroso in Honduras, rientra in pochi giorni (Di venerdì 10 giugno 2022) Clamorosa rivelazione sul possibile ritorno in Honduras di un protagonista dell’Isola dei Famosi: sta succedendo tutto dietro le quinte Il ritorno all’Isola dei Famosi (screenshot sito Isola)Sono giorni ricchi di tensione in Honduras e non solo per i rapporti ormai tesi tra alcuni dei protagonisti di questa edizione del reality. In queste ore sono infatti anche le condizioni fisiche dei naufraghi a generare alcune preoccupazioni. La scorsa settimana è arrivato l’abbandono di Roger Balduino per un intervento in Italia, in queste ore invece quello di Marco Cucolo per motivi medici ancora sconosciuti. Meno preoccupanti sembrerebbero invece essere le condizioni di Edoardo Tavassi che in questi giorni risulta assente sull’Isola ma giustificato. La produzione non ha ancora chiarito la sua posizione ma il ... Leggi su direttanews (Di venerdì 10 giugno 2022) Clamorosa rivelazione sul possibile ritorno indi un protagonista dell’Isola dei Famosi: sta succedendo tutto dietro le quinte Il ritorno all’Isola dei Famosi (screenshot sito Isola)Sonoricchi di tensione ine non solo per i rapporti ormai tesi tra alcuni dei protagonisti di questa edizione del reality. In queste ore sono infatti anche le condizioni fisiche dei naufraghi a generare alcune preoccupazioni. La scorsa settimana è arrivato l’abbandono di Roger Balduino per un intervento in Italia, in queste ore invece quello di Marco Cucolo per motivi medici ancora sconosciuti. Meno preoccupanti sembrerebbero invece essere le condizioni di Edoardo Tavassi che in questirisulta assentema giustificato. La produzione non ha ancora chiarito la sua posizione ma il ...

Advertising

francapuntog : @marioadinolfi Prima il culo (molto poco fa PdF), ora il faccione in primo piano... Vabbè, dai, Marietto, torna sull'isola che non c'è! - ag_notizie : Meteo: perturbazione in arrivo sull'Isola, ma nel weekend torna il caldo - intoscana : Torna dal 9 al 12 giugno l’Elba Swing Festival manifestazione che richiama sull’isola musicisti e ballerini da tutt… - Enza08305759 : @La_Riny @Soleil_stasi Hai lasciato il segno super Soleil sull isola anche lì sei la regina adesso torna da noi ????… - 361_magazine : -

Alex Belli al veleno contro Soleil: 'Il problema è che ...' Ma, quali sono state le sue parole Alex Belli torna a parlare di ... Le parole sull'ex gieffina e sulla madre Wendy Key Nello ... Il commento di Belli sulla presenza di Delia Duran all'Isola dei Famosi ... L'Isola del Cinema: il programma dell'edizione 2022, che apre con un omaggio a Monica Vitti Si aprirà il 16 giugno, per andare avanti fino al 3 settembre, l'edizione 2022 de L'Isola del Cinema , manifestazione cinematografica nata nel 1995 sull'Isola Tiberina a Roma. La rassegna torna finalmente in presenza e in 80 giorni delizierà il suo pubblico con un'ottima programmazione non soltanto italiana. Il Festival internazionale di cinema e ... MAM-e Ma, quali sono state le sue parole Alex Bellia parlare di ... Le parole'ex gieffina e sulla madre Wendy Key Nello ... Il commento di Belli sulla presenza di Delia Duran all'dei Famosi ...Si aprirà il 16 giugno, per andare avanti fino al 3 settembre, l'edizione 2022 de L'del Cinema , manifestazione cinematografica nata nel 1995Tiberina a Roma. La rassegnafinalmente in presenza e in 80 giorni delizierà il suo pubblico con un'ottima programmazione non soltanto italiana. Il Festival internazionale di cinema e ... L'Isola dei Famosi non va in onda venerdì 10 giugno 2022: cambio di programmazione e quando torna su Canale 5