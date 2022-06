Sullo sfondo di un'Europa tutta in rosso non promette bene nemmeno Wall Street dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione statunitense (Di venerdì 10 giugno 2022) L'inflazione USA non lascia spazio a speranze di una possibile diminuzione. Numeri alla mano si è arrivati, a maggio, all'8,6% contro previsioni che parlavano di un +8,2% sul dato annuale. Si tratta ... Leggi su proiezionidiborsa (Di venerdì 10 giugno 2022) L'USA non lascia spazio a speranze di una possibile diminuzione. Numeri alla mano si è arrivati, a maggio, all'8,6% contro previsioni che parlavano di un +8,2% sulannuale. Si tratta ...

Pubblicità

myrtamerlino : 'Avevo un sacco di amici a scuola, eravamo come una famiglia...' #Valerie 16 anni con il suo vestito rosso con il… - AlfredoPedulla : Il #Milan farà un’offerta per #Zaniolo (la #Juve sullo sfondo). #Deketelaere resta in quota. #Renato aspetta via libera - _G_ale_yan : RT @MehmetPerincek: ???? Italyan sitesine Ukrayna krizi üzerine verdigim röportaj. ???? Con il Perinçek abbiamo inoltre parlato degli scenari f… - sisecit : RT @ndreabellini: Quattro giorni intensi, sessioni di ottimo livello, plenarie stimolanti, un buon clima, tanti amici, sullo sfondo di #Bol… - davideinno85 : RT @NicoSchira: Al #Torino piace #JoaoPedro ma c’è distanza al momento col #Cagliari: Giulini chiede €10M per cedere il capitano rossoblù,… -