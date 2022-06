Star Wars: Taika Waititi aggiorna i fan sullo sviluppo del suo film (Di venerdì 10 giugno 2022) Il regista Taika Waititi sta sviluppando un film che sarà parte della saga di Star Wars e ha aggiornato i fan sullo stato del progetto. Taika Waititi ha aggiornato i fan sul suo film della saga di Star Wars, attualmente ancora in fase di sviluppo. Kathleen Kennedy aveva recentemente parlato del progetto di cui non sono ancora stati svelati i dettagli. Intervistato da ScreenRant, Taika Waititi ha raccontato: "Sto ancora scrivendo. Sto ancora sviluppando le idee e delineando la storia e volevo semplicemente assicurarmi che sembri un film di Star Wars". Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) Il registasta sviluppando unche sarà parte della saga die hato i fanstato del progetto.hato i fan sul suodella saga di, attualmente ancora in fase di. Kathleen Kennedy aveva recentemente parlato del progetto di cui non sono ancora stati svelati i dettagli. Intervistato da ScreenRant,ha raccontato: "Sto ancora scrivendo. Sto ancora sviluppando le idee e delineando la storia e volevo semplicemente assicurarmi che sembri undi". Il ...

