Rimini | finge di ordinare una pizza ma chiama la polizia | donna fa arrestare il marito

Accompagnato alla casa circondariale di, è in attesa della convalida dell'arresto."Buonasera, volevo ordinare una pizza margherita ". Eccolo l'escamotage con cui una donna residente aè riuscita a fare arrestare il compagno violento , un cinquantunenne con cui conviveva , che da mesi la tormentava minacciandola e picchiandola ma che lei non aveva, per paura, mai avuto il ...Ordinare una margherita per chiedere aiuto: è quanto successo mercoledì sera a Rimini, dove una donna impaurita dal marito ubriaco ha chiamato il 112 dicendo di voler ordinare una pizza. Una Volante d ...Finta ordinazione per salvarsi. Una donna di Rimini ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza così da chiedere indirettamente il loro aiuto e poter scampare al marito in evidente stato di ...