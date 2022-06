Pattinaggio artistico, “rivoluzione” PCS: saranno soltanto tre e non più cinque (Di venerdì 10 giugno 2022) Continuano ad arrivare le novità da Phuket, città thailandese che ha ospitato questa settimana il cinquantottesimo Congresso dell’International Skating Union, particolarmente rilevante in quanto sono state discusse diverse iniziative che cambieranno in qualche modo le sorti del Pattinaggio artistico. Dopo l’innalzamento dell’età d’ingresso per la categoria Senior, passata da quindici a diciassette anni, i membri hanno accettato una nuova norma regolamentare dedicata alle componenti del programma: nel cosiddetto “secondo punteggio” a partire da questa stagione ci saranno soltanto tre voci e non più cinque, ovvero Skating Skills, Composition e una più che generica Presentation. Cassate quindi le “Transition“, uno degli aspetti sulla carta più importanti del Pattinaggio. A seguito di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Continuano ad arrivare le novità da Phuket, città thailandese che ha ospitato questa settimana il cinquantottesimo Congresso dell’International Skating Union, particolarmente rilevante in quanto sono state discusse diverse iniziative che cambieranno in qualche modo le sorti del. Dopo l’innalzamento dell’età d’ingresso per la categoria Senior, passata da quindici a diciassette anni, i membri hanno accettato una nuova norma regolamentare dedicata alle componenti del programma: nel cosiddetto “secondo punteggio” a partire da questa stagione citre voci e non più, ovvero Skating Skills, Composition e una più che generica Presentation. Cassate quindi le “Transition“, uno degli aspetti sulla carta più importanti del. A seguito di ...

