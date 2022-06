Palermo, a pochi giorni dal voto secondo arresto nel centrodestra. La Russa: non potevano aspettare 48 ore? (Di venerdì 10 giugno 2022) Un altro candidato al consiglio comunale finisce in manette. A meno di 48 ore dal voto per le amministrative a Palermo, la polizia ha arrestato Francesco Lombardo, 54 anni a luglio, inserito nella lista di Fratelli d’Italia. L’accusa è quella di scambio elettorale politico-mafioso. FdI: «Sul caso Lombardo ci costituiremo come persona offesa» Un caso che fa subito scendere in campo FdI che con una nota comunica: «Sul caso Lombardo Fratelli d’Italia ha già dato mandato ai propri legali di costituirsi come persona offesa dal reato riservandosi di costituirsi parte civile qualora l’ufficio della procura eserciti l’azione penale. Chiunque si avvicini a Fratelli d’Italia deve sapere che la criminalità organizzata è il nostro primo nemico». LEGGI ANCHE Palermo, l'impegno del candidato Lagalla: «Con me sindaco, la mafia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Un altro candidato al consiglio comunale finisce in manette. A meno di 48dalper le amministrative a, la polizia ha arrestato Francesco Lombardo, 54 anni a luglio, inserito nella lista di Fratelli d’Italia. L’accusa è quella di scambio elettorale politico-mafioso. FdI: «Sul caso Lombardo ci costituiremo come persona offesa» Un caso che fa subito scendere in campo FdI che con una nota comunica: «Sul caso Lombardo Fratelli d’Italia ha già dato mandato ai propri legali di costituirsi come persona offesa dal reato riservandosi di costituirsi parte civile qualora l’ufficio della procura eserciti l’azione penale. Chiunque si avvicini a Fratelli d’Italia deve sapere che la criminalità organizzata è il nostro primo nemico». LEGGI ANCHE, l'impegno del candidato Lagalla: «Con me sindaco, la mafia ...

