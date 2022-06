Mutui in calo a maggio, oltre un terzo delle richieste arriva dai giovani. Prestiti in forte crescita (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel mese di maggio appena concluso, le richieste di Mutui immobiliari da parte dei giovani Under 35 salgono al 35,4% del totale (erano al 34,9% lo scorso mese) sostenendo l’intero comparto, che complessivamente risulta in flessione (-16,8% rispetto al corrispondente mese del 2021) a causa del forte ridimensionamento delle surroghe dovuto al fisiologico esaurimento dei contratti in grado di trarre beneficio dalla rinegoziazione delle condizioni. Per quanto riguarda le richieste di Prestiti da parte delle famiglie, invece, nel loro complesso si registra una crescita del +23,3%. Nello specifico, le richieste di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel mese diappena concluso, lediimmobiliari da parte deiUnder 35 salgono al 35,4% del totale (erano al 34,9% lo scorso mese) sostenendo l’intero comparto, che complessivamente risulta in flessione (-16,8% rispetto al corrispondente mese del 2021) a causa delridimensionamentosurroghe dovuto al fisiologico esaurimento dei contratti in grado di trarre beneficio dalla rinegoziazionecondizioni. Per quanto riguarda ledida partefamiglie, invece, nel loro complesso si registra unadel +23,3%. Nello specifico, ledi finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, ...

