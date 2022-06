(Di venerdì 10 giugno 2022)sabato 11 giugno sposerà il compagno: ma chi è colui che ha conquistato il cuore del bravissimo giornalista e conduttore de La Vita in Diretta? Scopriamoa seguire. Chi è: sabato 11 giugno ildiChi è? Ilmarito di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

francobus100 : Alberto Matano esce allo scoperto, ecco chi è il fidanzato Riccardo: le prime foto insieme, l'11 giugno il matrimon… - blogtivvu : Matrimonio Alberto Matano: chi è Riccardo Mannino, tutto sul futuro sposo - alberto_parini : RT @Poesiaitalia: «Viviamo in un mondo dove il funerale è più importante del morto, il matrimonio più dell'amore, e il corpo più dell'intel… - RZironda : RT @repubblica: Matrimonio Alberto Matano, chi è Riccardo Mannino: le auto d'epoca e l'amore per la famiglia dell'avvocato promesso sposo [… - infoitcultura : Alberto Matano, spunta la data del matrimonio: il fatidico sì tra due giorni. Ecco dove -

Il conduttore de La vita in diretta si sposa: 'Ho sempre protetto la mia vita privata' IltraMatano ed il compagno Riccardo Mannino si celebrerà domani e non sono note molte ......l'ansia Nello specifico nelle ultime ore sul suo profilo Instagram sono apparse tutta una serie di storie molto divertenti in cui lo stesso Matano pare abbia ironizzato sul...Matrimonio Alberto Matano: chi è Riccardo Mannino, tutto sul futuro sposo e la cerimonia che verrà celebrata sabato 11 giugno.Alberto Matano è pronto a convolare a nozze, domani, sabato 11 giugno 2022. Il giornalista sposerà il compagno Roberto Mannino. Intanto, nelle scorse ore ha ironizzato sul grande giorno.