Mario Rui: «Non ho nessuna intenzione di lasciare Napoli. Mi trovo bene»

Le dichiarazioni del terzino portoghese Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato a SportTv. 

STAGIONE Napoli – «Il nostro obiettivo principale era tornare in Champions League, ma siamo delusi perché lo scudetto era alla nostra portata. Sono passate ormai un bel po' di settimane dal termine del campionato, ma la testa di tanti calciatori azzurri va ancora alla delusione finale di una stagione che poteva finire in altro modo». 

FUTURO – «Ho ancora altri tre anni di contratto a Napoli, è una città in cui mi trovo molto bene insieme con la mia famiglia, non ho intenzione di lasciare il club e andar via».

