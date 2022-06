Kiev: altre armi o perderemo. Zelensky: Severodonetsk resiste (Di venerdì 10 giugno 2022) L'allarme dall'intelligence ucraina. Per l'Ucraina anche la Russia sarebbe in difficoltà sul piano degli armamenti, ma continua a puntare sul controllo del Donbass entro il 12 luglio. L'avanzata russa ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 giugno 2022) L'allarme dall'intelligence ucraina. Per l'Ucraina anche la Russia sarebbe in difficoltà sul piano degli armamenti, ma continua a puntare sul controllo del Donbass entro il 12 luglio. L'avanzata russa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - TgLa7 : L'allarme dall'intelligence ucraina. Per l'#Ucraina anche la Russia sarebbe in difficoltà sul piano degli armamenti… - deusoy : RT @Beaoh11: Accorato appello di Kiev: 'Perdiamo in prima linea!' ... e tutte le altre se l'è pippate Zelensky - artnewsit : #Ucraina, Kiev all’Occidente: “Altre #armi o perderemo”. #Putin si paragona a #PietroilGrande - MaralbAzsc : Kiev: 'Altre armi o perderemo'Mosca, Lugansk entro 12 giugno -