Inter, Ausilio in viaggio a Londra. Ma non per Lukaku… (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ds dell’Inter Piero Ausilio è sbarcato a Londra. Il mercato del club nerazzurro è pronto ad entrare nel vivo Piero Ausilio è sbarcato a Londra. Il DS dell’Inter è stato avvistato nella capitale inglese e di conseguenza si accende subito il mercato e soprattutto la voce Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, però, il tutto al momento non è da ricondurre all’operazione legata al belga. Infatti, il centravanti starebbe trattando in solitaria con il Chelsea. Situazione rimane comunque da monitorare, possibili anche altri affari a sorpresa per l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ds dell’Pieroè sbarcato a. Il mercato del club nerazzurro è pronto ad entrare nel vivo Pieroè sbarcato a. Il DS dell’è stato avvistato nella capitale inglese e di conseguenza si accende subito il mercato e soprattutto la voce Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, però, il tutto al momento non è da ricondurre all’operazione legata al belga. Infatti, il centravanti starebbe trattando in solitaria con il Chelsea. Situazione rimane comunque da monitorare, possibili anche altri affari a sorpresa per l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, Piero #Ausilio segnalato a Londra per appuntamenti di mercato - Gazzetta_it : Blitz Inter a Londra: passi avanti per Lukaku @carlolaudisa - carlolaudisa : Con #Lukaku passi avanti e l’#Inter vola a Londra per accendere il mercato. Ausilio a caccia di affari: in entrata… - infoitsport : Mercato Inter, il Psg fa sul serio per Skriniar. E Ausilio è a Londra - infoitsport : Blitz Ausilio non legato a Lukaku. DS Inter a Londra per altri discorsi - Sky -