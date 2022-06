Giustizia, Palamara: basta utilizzare indagini contro nemico (Di venerdì 10 giugno 2022) "Mettere in carcere il nemico politico è un'operazione che è fallita, se lo devono mettere in testa. Ha caratterizzato una parte della vita politica del paese. Pensare di utilizzare sistematicamente la magistratura e un'indagine penale per sbattere in carcere quello che non deve essere eletto, sia sindaco che politico non può più reggere". E' quando ha detto l'ex magistrato Luca Palamara nel corso della chiusura della campagna referendaria sui cinque quesiti in materia di Giustizia, presso l'Astoria Palace Hotel di Palermo, organizzato dal Comitato "Sì per la libertà, Sì per la Giustizia". All'incontro hanno preso parte oltre a Palamara anche l'avvocato Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale dell'università di Palermo e vicepresidente del Comitato, Simone ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 giugno 2022) "Mettere in carcere ilpolitico è un'operazione che è fallita, se lo devono mettere in testa. Ha caratterizzato una parte della vita politica del paese. Pensare disistematicamente la magistratura e un'indagine penale per sbattere in carcere quello che non deve essere eletto, sia sindaco che politico non può più reggere". E' quando ha detto l'ex magistrato Lucanel corso della chiusura della campagna referendaria sui cinque quesiti in materia di, presso l'Astoria Palace Hotel di Palermo, organizzato dal Comitato "Sì per la libertà, Sì per la". All'inhanno preso parte oltre aanche l'avvocato Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale dell'università di Palermo e vicepresidente del Comitato, Simone ...

