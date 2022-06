Francesco Chiofalo mostra il suo volto sui social dopo l’intervento chirurgico (Di venerdì 10 giugno 2022) Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, nelle ultime ore si è sottoposto ad un intervento chirurgico, l’ennesimo, che ha fatto seriamente preoccupare i suoi amici e i suoi follower. Lenticchio, così lo avevamo conosciuto nell’edizione del 2017 dell’isola delle tentazioni, è piuttosto rinomato per la serie di ritocchini al quale si è sottoposto negli anni. dopo aver rifatto la barba, il naso e i denti, per questioni importanti ha dovuto sottoporsi ad un intervento complicato per la rimozione di un tumore al cervello. Negli ultimi giorni, lo stesso ha dovuto fare per rimuovere una massa da ispezionare trovata all’interno delle cavità nasali. Un incubo senza fine, quello di Francesco, che senza curarsi troppo della sensibilità dei suoi utenti, ha voluto apparire sui ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 giugno 2022), exdi Temptation Island, nelle ultime ore si è sottoposto ad un intervento, l’ennesimo, che ha fatto seriamente preoccupare i suoi amici e i suoi follower. Lenticchio, così lo avevamo conosciuto nell’edizione del 2017 dell’isola delle tentazioni, è piuttosto rinomato per la serie di ritocchini al quale si è sottoposto negli anni.aver rifatto la barba, il naso e i denti, per questioni importanti ha dovuto sottoporsi ad un intervento complicato per la rimozione di un tumore al cervello. Negli ultimi giorni, lo stesso ha dovuto fare per rimuovere una massa da ispezionare trovata all’interno delle cavità nasali. Un incubo senza fine, quello di, che senza curarsi troppo della sensibilità dei suoi utenti, ha voluto apparire sui ...

Pubblicità

infoitcultura : Francesco Chiofalo sui social: 'Oggi mi opero' e mostra la risonanza - infoitcultura : Francesco Chiofalo in ospedale per un intervento al viso: “La paura c’è ma affronterò anche questa” - infoitcultura : Francesco Chiofalo, torna la paura: 'Mi hanno trovato una massa nera' - infoitcultura : Francesco Chiofalo prima dell'intervento al viso: 'Ho paura, mi sento sfortunato' - infoitcultura : FRANCESCO CHIOFALO IN OSPEDALE: 'OPERAZIONE AL VISO'/ Come sta? 'Sotto l'effetto dell'anestesia' -