F1 GP Azerbaijan 2022, Sainz: "Venerdì interessante, sensazioni in miglioramento" (Di venerdì 10 giugno 2022) "È stato un Venerdì interessante, come sempre del resto qui a Baku. La prima sessione non è stata facile perché ho faticato un po' troppo con bottoming e porpoising, e questo non mi ha dato la giusta confidenza. Nella seconda sessione abbiamo lavorato nella giusta direzione e così siamo riusciti a migliorare competitività e sensazioni". Così Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo le prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2022 a Baku non andate benissimo per lo spagnolo: "Nel complesso il turno è filato via liscio anche se non sono riuscito a mettere insieme un giro veloce con le gomme Soft a causa delle bandiere gialle. Domani cercheremo di fare un altro passo avanti e poi di avere una qualifica pulita nel pomeriggio".

