E' morto Antonio La Forgia, l'ira della moglie: "Questo è un Paese ipocrita"

Se n'è andato Antonio La Forgia, ex presidente della Regione Emilia Romagna, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 giugno. La Forgia ha lottato a lungo contro una malattia che l'aveva colpito. L'ultimo saluto alla sua famiglia allargata, il politico l'ha scambiato qualche giorno fa, dicendo alla moglie Maria Chiara Risoldi prima di chiudere gli occhi "Quando sarà il momento ti verrò a prendere". Lei sorridendo aveva risposto: "Lassù non sedurre troppe signore". Il politico classe 1944 è stato un grande protagonista della vita bolognese, già dagli anni '60 aveva aderito al Pci e poi era diventato assessore con Renato Zangheri e Renzo Imbeni, per poi approdare in parlamento sotto il Pd. La moglie ha raccontato i suoi ultimi giorni come un dolore troppo lungo.

