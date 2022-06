DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: risultati FP2 in tempo reale (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2022, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si comincia a fare sul serio tra i muri del circuito cittadino di Baku, dopo una FP1 che ha già delineato un nuovo confronto diretto tra Ferrari e Red Bull per il vertice. Sergio Perez è stato il più rapido nel primo turno di giornata, confermandosi in uno stato di forma stellare dopo il trionfo di Montecarlo ed il rinnovo biennale con la scuderia di Milton Keynes, mentre il suo compagno di squadra leader del campionato Max Verstappen ha fatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si comincia a fare sul serio tra i muri del circuito cittadino di, dopo una FP1 che ha già delineato un nuovo confronto diretto tra Ferrari e Red Bull per il vertice. Sergio Perez è stato il più rapido nel primo turno di giornata, confermandosi in uno stato di forma stellare dopo il trionfo di Montecarlo ed il rinnovo biennale con la scuderia di Milton Keynes, mentre il suo compagno di squadra leader del campionato Max Verstappen ha fatto ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? PEREZ FIRMA LE FP1 A BAKU ?? Ferrari in top 5 I RISULTATI ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Baku: la diretta delle prove libere dall'Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? PEREZ FIRMA LE FP1 A BAKU ?? Ferrari in top 5 I RISULTATI ? - News24_it : F1 Baku LIVE: la diretta delle FP del GP Azerbaigian - La Gazzetta dello Sport - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ? PEREZ FIRMA LE FP1 A BAKU ?? Ferrari in top 5 I RISULTATI ? -