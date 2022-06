Deulofeu-Napoli | ci siamo | via Ounas e Mertens

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 giugno 2022) Gerardsarà il colpo ad effetto deldi Aurelio De Laurentiis, accordo con l’Udinese molto vicino. L’attaccante è di proprietà dei friulani e può essere ceduto per 18/19 milioni di euro molto probabilmente con una formula con prestito oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione. Il 28enne spagnolo reduce da una stagione con 13 gol ha già dato la sua disponibilità al suo trasferimento al. Il giocatore ha trovato l’accordo economico sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus ed un contratto di 4 anni. L’acquisto dida parte dellascia presagire che non ci sarà l’accordo di rinnovo con Dries. Lo spagnolo dovrebbe giocare proprio dietro la punta, ruolo occupato dal belga nella scorsa stagione. In quel ruolo c’è già anche Zielinski ...