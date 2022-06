Desecretiamo il report Gabrielli | siluro sul Corriere | lista dei putiniani | il sospetto sulla mega-bufala

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ildella Sera ha sollevato un polverone pubblicando unadi presuntid'Italia, ovvero di influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca. Il quotidiano diretto da Luciano Fontana ha sostenuto che quello fosse materiale raccolto dall'intelligence, contenente i canali usati per diffondere informazioni pro-Cremlino e la ricostruzione dei vari contatti. Da giorni non si parla di altro, soprattutto nei talk show, ma adesso è arrivata la presa di posizione di Franco. “Il perdurare di una campagna diffamatoria - ha dichiarato il sottosegretario di Stato con delega alla Sicurezza - circa una presunta attività di dossieraggio da parte della comunità di intelligence (in realtà inesistente), mi ha convinto a chiedere al Dis di declassificare il tanto evocato ed equivocato Bollettino ...