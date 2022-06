Dal Frosinone rivelano: “Scambio saltato con il Napoli, stavamo per prendere Zerbin” (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo un’annata straordinaria al Frosinone, valsa anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore, con ben 9 gol e 3 assist in 32 partite, Alessio Zerbin, è stato sicuramente tra i protagonisti del campionato cadetto. Insieme al talento di Novara, a Frosinone si è messo in luce un altro prospetto molto interessante, Federico Gatti, il quale dopo una prima metà di stagione di altissimo livello, è finito nel mirino della Juventus, che nel mercato di riparazione ne ha acquistato il cartellino, lasciandolo però in prestito sempre al club ciociaro. FOTO: Getty – Zerbin Nazionale A svelare un interessante retroscena riguardante i due calciatori è stato proprio il direttore sportivo del Frosinone, Guida Angelozzi. Ecco quanto rivelato dal dirigente nel corso di una conferenza ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo un’annata straordinaria al, valsa anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore, con ben 9 gol e 3 assist in 32 partite, Alessio, è stato sicuramente tra i protagonisti del campionato cadetto. Insieme al talento di Novara, asi è messo in luce un altro prospetto molto interessante, Federico Gatti, il quale dopo una prima metà di stagione di altissimo livello, è finito nel mirino della Juventus, che nel mercato di riparazione ne ha acquistato il cartellino, lasciandolo però in prestito sempre al club ciociaro. FOTO: Getty –Nazionale A svelare un interessante retroscena riguardante i due calciatori è stato proprio il direttore sportivo del, Guida Angelozzi. Ecco quanto rivelato dal dirigente nel corso di una conferenza ...

Pubblicità

M5SLazio : ?? La crisi idrica che interessa il #fiume #Melfa, in provincia di #Frosinone è un fenomeno complesso che richiede u… - TUTTOB1 : Ciociaria Oggi: 'Frosinone, oltre a Turati dal Sassuolo arriva Ciervo' - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Doppio colpo dal Sassuolo: arrivano Ciervo e Turati - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Acquisti in dirittura d'arrivo #Brescia: dal #Foggia lo svincolato centrocampista '99… - flpsq : In provincia di Frosinone c’è un paesino che si chiama Strangolagalli e ogni volta che ci passo con la macchina ini… -