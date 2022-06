Dad, per 7 genitori su 10 la tecnologia sarà essenziale anche in futuro (Di venerdì 10 giugno 2022) La didattica a distanza, che ha contraddistinto questi due anni di pandemia, non è stata solo un'esperienza negativa come spesso è stata raccontata. Ci sono alcuni aspetti che anzi rappresenterebero il futuro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 giugno 2022) La didattica a distanza, che ha contraddistinto questi due anni di pandemia, non è stata solo un'esperienza negativa come spesso è stata raccontata. Ci sono alcuni aspetti che anzi rappresenterebero il. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Dad, per 7 genitori su 10 la tecnologia sarà essenziale anche in futuro - NucioCN : @MarcoCantamessa Un compagno di liceo che fa il capo scout mi ha detto che è incredibile il numero di adolescenti c… - Sarasar75254333 : RT @HSkelsen: @freecycle2 Sì. Considero che molti di quei ragazzi facevano altri lavori prima. Basta uno che capisce di riprese e editing,… - gianpaolomartel : @horusgodB ma soprattutto della tua famiglia... quel trauma infantile quando a 12 anni ti dissero di tornare per l'… - Eib63 : @Zziagenio78 Allora per tutto questo … 30 euro ma in dad -