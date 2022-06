Da fine giugno taser in tutta Italia. In arrivo anche le sperimentazioni sulle bodycam (Di venerdì 10 giugno 2022) La sperimentazione dei taser in Italia è stata ormai completata. A confermarlo è stato Luca Mascelloni, Country manager in Italia di Axon, l'azienda produttrice che dall'Arizona, negli Stati Uniti, esporta i dispositivi in tutto il mondo. «Stiamo completando con le forze di polizia l'addestramento del personale per il dispiegamento dei taser su tutto il territorio. A fine giugno sarà completato, per cui tutte le città Italiane avranno i taser», ha detto Mascelloni a Il Tempo. Questo è solo un primo passo, perché è in corso una discussione per portare i taser anche alle polizie locali. Le città Italiane più popolose hanno infatti cominciato un'ulteriore sperimentazione di sei mesi. Di questi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) La sperimentazione deiinè stata ormai completata. A confermarlo è stato Luca Mascelloni, Country manager indi Axon, l'azienda produttrice che dall'Arizona, negli Stati Uniti, esporta i dispositivi in tutto il mondo. «Stiamo completando con le forze di polizia l'addestramento del personale per il dispiegamento deisu tutto il territorio. Asarà completato, per cui tutte le cittàne avranno i», ha detto Mascelloni a Il Tempo. Questo è solo un primo passo, perché è in corso una discussione per portare ialle polizie locali. Le cittàne più popolose hanno infatti cominciato un'ulteriore sperimentazione di sei mesi. Di questi ...

