Corsport: Deulofeu è l’uomo per il Napoli verticale, ha un destro che incanta (Di venerdì 10 giugno 2022) Gerard Deulofeu. Sarebbe l’uomo giusto per sostituire Insigne, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Dello spagnolo dell’Udinese scrive: La storia di Gerard Deulofeu è quella di un predestinato che, per le strane vicende di cui è pieno il gioco del calcio, diventa un postdestinato. Se Deulofeu è davvero il giocatore di quest’ultima stagione a Udine, sul piano tecnico il Napoli non farà un salto indietro passando dal suo vecchio capitano allo spagnolo. La differenza di caratteristiche è legata agli spazi: lo spagnolo ne ha un bisogno vitale per far valere la sua velocità, o meglio ancora, la sua tecnica in velocità; il “canadese” era prezioso pure negli spazi più angusti, anche in quel caso sapeva come sfruttarli. La presenza di Deulofeu al fianco di Osimhen potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) Gerard. Sarebbegiusto per sostituire Insigne, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Dello spagnolo dell’Udinese scrive: La storia di Gerardè quella di un predestinato che, per le strane vicende di cui è pieno il gioco del calcio, diventa un postdestinato. Seè davvero il giocatore di quest’ultima stagione a Udine, sul piano tecnico ilnon farà un salto indietro passando dal suo vecchio capitano allo spagnolo. La differenza di caratteristiche è legata agli spazi: lo spagnolo ne ha un bisogno vitale per far valere la sua velocità, o meglio ancora, la sua tecnica in velocità; il “canadese” era prezioso pure negli spazi più angusti, anche in quel caso sapeva come sfruttarli. La presenza dial fianco di Osimhen potrebbe ...

