Conduce Carlo Conti Donazioni inviando un sms o chiamando da telefono fisso il 45515

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 giugno 2022) Anche quest’anno la solidarietà a favore delle missioni francescane, in Italia e nel mondo, è in diretta tv da Assisi su Rai 1. Parliamo di Con il cuore, nel nome di Francesco, concerto benefico condotto dain onda stasera 10 giugno alle 21.25. Lo scenario è la spettacolare Basilica di San Francesco d’Assisi, dove, sul sagrato della Chiesa Superiore, vediamo esibirsi cantanti e ospiti “pop”. Malika Ayane: «Non so quanto resisterò ancora senza vagabondare in giro per il mondo» ...