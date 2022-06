Cate Blanchett e Terrence Malick di nuovo insieme per la VR Experience Evolver, svelato il trailer (Di venerdì 10 giugno 2022) Cate Blanchett e Terrence Malick hanno collaborato all'esperienza immersiva in VR Evolver, di cui è stato presentato il suggestivo trailer. Nuova collaborazione per Cate Blanchett e il regista Terrence Malick: i due hanno unito di nuovo le forze per realizzare Evolver, esperienza VR interattiva e trascendentale che verrà presentata in anteprima al Tribeca Film Festival. Variety ne ha svelato il trailer. Prodotta dal collettivo di artisti Marshmallow Laser Feast nel Regno Unito, Atlas V in Francia e Pressman Film neegli USA, Evolver è un'esperienza pionieristica che condurrà lo spettatore nel paesaggio del corpo, seguendo il flusso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022)hanno collaborato all'esperienza immersiva in VR, di cui è stato presentato il suggestivo. Nuova collaborazione pere il regista: i due hanno unito dile forze per realizzare, esperienza VR interattiva e trascendentale che verrà presentata in anteprima al Tribeca Film Festival. Variety ne hail. Prodotta dal collettivo di artisti Marshmallow Laser Feast nel Regno Unito, Atlas V in Francia e Pressman Film neegli USA,è un'esperienza pionieristica che condurrà lo spettatore nel paesaggio del corpo, seguendo il flusso ...

