Bagni: "De Laurentiis, apri gli allenamenti del Napoli e avvicina la squadra alla gente!" (Di venerdì 10 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live" è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: "Cosa manca a Napoli per creare l'armonia dei miei tempi? Mancano i rapporti diretti perché è cambiato il mondo. I giornalisti fanno parte di Napoli e del Napoli, in più sono tifosi del Napoli. Qualsiasi cosa dicono è per amore. Ho letto da qualche parte che il presidente ha pensato di aprire gli allenamenti una volta a settimana. Ricordo che una volta potevi intervistare un giocatore senza prendere appuntamento. Così si riavvicinerebbero le parti, adesso ci sono delle distanze"

