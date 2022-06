Baby Holly, la bimba scomparsa 41 anni fa dopo l’omicidio dei genitori, ritrovata viva (Di venerdì 10 giugno 2022) ritrovata dopo 41 anni dalla sua scomparsa: una storia che potrebbe essere la sceneggiatura per una serie crime, quella di Baby Holly. Fra omicidi, sette, rapimenti e prove del Dna. Foto di famiglia di Tina Gail Linn Clouse, Harold Dean Clouse Jr. e della loro bambina, HollyQuarant’anni dopo l’assassinio dei suoi genitori l’ex bambina Holly Marie Clouse, è stata rintracciata da esperti in cold case dopo che per decenni se n’erano perse le tracce. “È viva e sta bene“, ha annunciato la procura del Texas lanciando un appello al pubblico perché aiuti a far luce sull’omicidio dei genitori, Tina e Harold Clouse. Holly è ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022)41dalla sua: una storia che potrebbe essere la sceneggiatura per una serie crime, quella di. Fra omicidi, sette, rapimenti e prove del Dna. Foto di famiglia di Tina Gail Linn Clouse, Harold Dean Clouse Jr. e della loro bambina,Quarant’l’assassinio dei suoil’ex bambinaMarie Clouse, è stata rintracciata da esperti in cold caseche per decenni se n’erano perse le tracce. “Èe sta bene“, ha annunciato la procura del Texas lanciando un appello al pubblico perché aiuti a far luce suldei, Tina e Harold Clouse.è ...

