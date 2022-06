ZLM Tour 2022 | Olav Kooij concede il bis Secondo Elia Viviani | declassato Jakub Mareczko

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 giugno 2022) Doppietta dial ZLMdi ciclismo su strada: il velocista neerlandese della Jumbo-Visma, già vittorioso ieri nella frazione d’apertura,il bis nella seconda tappa, la Veere-Goes, di 183.2 km, dopo che la giuria ha optato per il declassamento di, che aveva tagliato per primo il traguardo. In una tappa condizionata dal vento e dai ventagli, un gruppo di 17 unità si è giocato la vittoria in una volata a ranghi ridotti: la vittoria dell’azzurro è stata cancellata dai giudici, che hanno così certificato il bis del padrone di casa, con l’altro azzurroche scala così in seconda posizione ed ottiene il medesimo piazzamento nella generale. ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA 1 ...