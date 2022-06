Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2022 ore 15:30 (Di giovedì 9 giugno 2022) Viabilità DEL 9 GIUGNO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI A CAUSA DEL MALTEMPO, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E Roma-FIUMICINO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLE CONSOLARI LA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E TIVOLI TERME, IN DIREZIONE TIVOLI INFINE, SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022)DEL 9 GIUGNOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLADISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI A CAUSA DEL MALTEMPO, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E-FIUMICINO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLE CONSOLARI LA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E TIVOLI TERME, IN DIREZIONE TIVOLI INFINE, SULLA ...

