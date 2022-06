Vanessa Incontrada, la copertina scatena polemiche: non le rende giustizia (Di giovedì 9 giugno 2022) Una copertina che vede protagonista Vanessa Incontrada in bikini scatena immediatamente polemiche, il web si scatena per la scelta del giornale. Desta già molto scalpore l’uscita di oggi di una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 9 giugno 2022) Unache vede protagonistain bikiniimmediatamente, il web siper la scelta del giornale. Desta già molto scalpore l’uscita di oggi di una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

Mpat65 : @midamaddy Vanessa Incontrada c'ha il fisico da intenditore, detto anche 'il piacere della carne'. A tutti non piac… - CosaInTendenza : Alle 19:30 Vanessa Incontrada con 184 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 25 Tweet in evidenza pe… - Giuli3visan : Rinfreschiamo la memoria a qualche giornaletto: “La perfezione non esiste” by Vanessa Incontrada - tizianantonella : RT @annamariamoscar: Vanessa Incontrada sulla copertina di una rivista gossip, lo scatto è rubato e da body shaming - annamariamoscar : Vanessa Incontrada sulla copertina di una rivista gossip, lo scatto è rubato e da body shaming… -