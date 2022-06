Ucraina | centinaia di cadaveri sotto le macerie di Mariupol | ' E' una carovana della morte | c' è tanta rabbia'

Advertising

martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei una storia orribile: in #Russia molti governi locali stanno comprando centinaia di slot nei… - enpaonlus : #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo… - lifestyleblogit : Ucraina, 'a Mariupol centinaia di cadaveri sotto macerie' - - AmolaroMario : RT @fenice_risorta: X i #figlidiputin che difendono un assassino megalomane... #vergognativi ?? - miconsentatwitt : RT @fenice_risorta: X i #figlidiputin che difendono un assassino megalomane... #vergognativi ?? -

A Mariupol ci sonodi cadaveri sotto le macerie dei palazzi, distrutti nel corso di questi oltre 100 giorni di guerra. A dichiararlo è il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko. Ci sono ......di alimenti prodotti inattraverso il Mar Nero e l'accesso senza ostacoli ai mercati globali per gli alimenti e i fertilizzanti russi'. Guterres definisce l'accordo essenziale per...In alcune zone della regione di Severodonetsk, la città strategica del Donbass sotto attacco da settimane e ormai quasi interamente controllata da Mosca, i militari russi superano di 10 volte i difens ...Sono 130.672 i civili in fuga dall’Ucraina giunti fino ad oggi nella penisola ... Non importa quanto possa essere difficile”. A Mariupol centinaia di cadaveri sotto le macerie “Ci sono centinaia di ...