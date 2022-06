Ucraina annessa alla Polonia: i servizi segreti russi lanciano la bomba (Di giovedì 9 giugno 2022) Il governo di Kiev ha già acconsentito all'annessione dell'Ucraina alla Polonia. A dirlo è il direttore del servizio di intelligence estero della russia, Sergej Narjshkin, in un rapporto secondo il quale, con il consenso dei vertici ucraini, la Polonia ospiterebbe un centro di elaborazione dati di backup del servizio fiscale statale dell'Ucraina. Inoltre, sempre secondo quanto ha rivelato Narjshkin, "Kiev fornisce deliberatamente al tandem polacco-statunitense l'accesso a informazioni di importanza nazionale, comprese le informazioni sui contribuenti e, di conseguenza, sulla reale situazione finanziaria dell'Ucraina". Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Il governo di Kiev ha già acconsentito all'annessione dell'. A dirlo è il direttore delo di intelligence estero dellaa, Sergej Narjshkin, in un rapporto secondo il quale, con il consenso dei vertici ucraini, laospiterebbe un centro di elaborazione dati di backup delo fiscale statale dell'. Inoltre, sempre secondo quanto ha rivelato Narjshkin, "Kiev fornisce deliberatamente al tandem polacco-statunitense l'accesso a informazioni di importanza nazionale, comprese le informazioni sui contribuenti e, di conseguenza, sulla reale situazione finanziaria dell'".

