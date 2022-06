Travaglio querela Riotta per aver detto che Colombo è stato “buttato fuori” dal Fatto Quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Finisce con una querela la vicenda che ha visto l’allontanamento di Furio Colombo dal Fatto Quotidiano – giornale che ha contribuito a fondare – per le posizioni critiche espresse verso l’apertura ad accogliere le opinioni di Alessandro Orsini e Massimo Fini. In una lettera pubblicata sul giornale dal direttore Marco Travaglio, in risposta all’opinione di un lettore che si chiedeva come mai Colombo fosse stato “buttato fuori” come sostenuto da Gianni Riotta a DiMartedì, ha replicato: “I nostri lettori sanno bene come sono andate le cose perché abbiamo reso pubblica l’intera polemica innescata da Colombo: lui mi ha chiesto di cacciare Orsini e, siccome io non caccio nessuno, se n’è andato a Repubblica ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Finisce con unala vicenda che ha visto l’allontanamento di Furiodal– giornale che ha contribuito a fondare – per le posizioni critiche espresse verso l’apertura ad accogliere le opinioni di Alessandro Orsini e Massimo Fini. In una lettera pubblicata sul giornale dal direttore Marco, in risposta all’opinione di un lettore che si chiedeva come maifosse” come sostenuto da Giannia DiMartedì, ha replicato: “I nostri lettori sanno bene come sono andate le cose perché abbiamo reso pubblica l’intera polemica innescata da: lui mi ha chiesto di cacciare Orsini e, siccome io non caccio nessuno, se n’è andato a Repubblica ...

