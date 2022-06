Suicidio assistito, lo Stato non copre i costi: Mario dovrà pagare 5mila euro (Di giovedì 9 giugno 2022) Mario, il 44enne marchigiano, da 12 anni completamente paralizzato in seguito ad un incidente stradale, è il primo italiano a poter optare per il Suicidio legalmente assistito in Italia, ma sarà lui a dover sostenere tutte le... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022), il 44enne marchigiano, da 12 anni completamente paralizzato in seguito ad un incidente stradale, è il primo italiano a poter optare per illegalmentein Italia, ma sarà lui a dover sostenere tutte le...

