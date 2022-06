Sorpreso mentre appicca il fuoco in un campo: arrestato piromane seriale (Di giovedì 9 giugno 2022) Sorpreso in flagranza di reato mentre appiccava il fuoco in un campo. È successo a Torrimpietra, una frazione del Comune di Fiumicino, e precisamente all’interno di un’area agreste in Via Paritorio s.n.c. Il responsabile, poi arrestato dai militari a seguito di specifiche verifiche, un 43enne del posto e incensurato. Leggi anche: Roma, piromane appicca incendio nel bagno della metro: arrestato Getta dal finestrino materiale infiammabile: i controlli dei militari L’attività condotta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stata meticolosa e si è protratta per diversi giorni. L’uomo è stato infatti notato da uno dei militari in servizio presso il Comando Stazione di Torrimpietra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022)in flagranza di reatova ilin un. È successo a Torrimpietra, una frazione del Comune di Fiumicino, e precisamente all’interno di un’area agreste in Via Paritorio s.n.c. Il responsabile, poidai militari a seguito di specifiche verifiche, un 43enne del posto e incensurato. Leggi anche: Roma,incendio nel bagno della metro:Getta dal finestrino materiale infiammabile: i controlli dei militari L’attività condotta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stata meticolosa e si è protratta per diversi giorni. L’uomo è stato infatti notato da uno dei militari in servizio presso il Comando Stazione di Torrimpietra ...

