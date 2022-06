Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dicono noi meglio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

(Di giovedì 9 giugno 2022) A diversi mesi dalla fine Grande Fratello Vipcontinuano a far parlare di sé e sipronti per il grande passo insieme. I due ex gieffini starebbero pensando già a una stabile convivenza: «Non ci siamo mai staccati, adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma.

Leggi anche >e Alessandro Basciano: 'Noi meglio di Jennifer Lopez e Ben Affleck' Che tra i due fosse nato qualcosa era stato già anticipato proprio da Chi tempo fa, ma con gli scatti ...Che l'estate abbia ufficialmente inizio. Quella di Giulia Salemi enon potrà che essere bollente. Sulla spiaggia di Forte dei Marmi, già di per sé arroventata dal sole, le due amiche fanno salire ancora di più la temperatura con i loro scatti in ...A diversi mesi dalla fine Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a far parlare di sé e si dicono pronti per il grande passo insieme. (ilmattino.it) Molto belli, buoni e ...Leggi anche: Il marito di Alberto Matano scoperto da Alfonso Signorini: la verità su Riccardo. Sophie e Alessandro presto genitori Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono una delle coppie più segu ...