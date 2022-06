Sindrome di Müller-Weiss | che cos' è la malattia che impone le stampelle al campione Nadal

Advertising

Marioplanino : Comunque ora è Müller-Weiss ad avere la sindrome di #Nadal - Tertulliano : @roberta_vinci Ma ha giocato con il piede anestetizzato per la sindrome di Müller Weiß e sempre deve farlo! E ciò l… - TheoDipendente : Sindrome di Mueller-Weiss, ma il signor Luciano ha deciso che il problema al piede di Rafa è causato dal vaccino, q… - TizianaPikler : @78Andreapinna Ha la sindrome di Müller-Weiss, una malattia degenerativa molto rara che porta alla frammentazione e… - sanny_rai7 : @Laura10346597 Quindi è una cazzata che ha la Sindrome di Müller-Weiss giusto? Da quanto leggo è tutto una cazzata per te ahahahaha -

Vanity Fair Italia

Come ben sappiamo, il tennista soffre dellaMuller - Weiss,che lo costringe a giocare con un piede anestetizzato per evitareavvertire dolori lancinanti. Condivisi i prossimi ...... 'Conosco il piedeRafa meglioquanto conosca il mio' , ha detto il medico che ha curato il campione spagnolo per oltre un decennio, primaspiegare più dettagliatamente laMuller ... Sindrome di Muller-Weiss, che cos'è la malattia che impone le stampelle al campione Nadal