Sevizia e uccide la cagnolina e posta il video delle torture: condannato a 18 mesi. Servono pene più severe (Di giovedì 9 giugno 2022) Sevizia e uccide la cagnolina della ex e posta in rete il video dell’orrore. Non c’è limite alla ferocia, in questa storia arrivata alla sentenza oggi a Pistoia. La storia di un uomo che non ha avuto pietà per la povera Pilù (così si chiamava il cane), che ha torturato a morte. Ma ora, a distanza di 7 anni da quei terribili fatti, come hanno dichiarato le associazioni animaliste commentando l’esito processuale del caso, «giustizia è stata fatta». L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), parte civile nel dibattimento, ha reso noto che il Tribunale di Pistoia ha condannato a 18 mesi di reclusione l’artefice di tale scempio. I giudici hanno accolto la sentenza di condanna in primo grado di Gaetano Foco, 32enne originario di Messina, ma da tempo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022)ladella ex ein rete ildell’orrore. Non c’è limite alla ferocia, in questa storia arrivata alla sentenza oggi a Pistoia. La storia di un uomo che non ha avuto pietà per la povera Pilù (così si chiamava il cane), che ha torturato a morte. Ma ora, a distanza di 7 anni da quei terribili fatti, come hanno dichiarato le associazioni animaliste commentando l’esito processuale del caso, «giustizia è stata fatta». L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), parte civile nel dibattimento, ha reso noto che il Tribunale di Pistoia haa 18di reclusione l’artefice di tale scempio. I giudici hanno accolto la sentenza di condanna in primo grado di Gaetano Foco, 32enne originario di Messina, ma da tempo ...

SecolodItalia1 : Sevizia e uccide la cagnolina e posta il video delle torture: condannato a 18 mesi. Servono pene più severe… - padobi1 : Carcere per chi uccide e sevizia gli animali, altro che multa - hirtbello : @LucianoZazzetti @Patryx5 Solo l'uomo uccide e sevizia gli animali per crudeltà. Se non hai mai amato e non sei sta… -