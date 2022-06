Roma-Lido, ancora caos e ritardi per l’intera giornata: “Non sappiamo più come fare, anche gli orari Atac non sono attendibili” (Di giovedì 9 giugno 2022) ancora disordini su Roma-Lido. Sembra che la settimana, iniziata male, stia finendo peggio. Il servizio, in entrambe le direzioni, sarà, per l’intera giornata, gestito con soli 3 CAF. Per non bastare, sembrerebbe che gli orari indicati sulle pagine web di Atac non siano attendibili. I pendolari, disperati dichiarano: “Non sappiamo più come giustificare i ritardi a lavoro” Roma-Lido, cosa sta succedendo Il servizio sempre più lento e ridotto. Un treno ogni mezz’ora. Solo tre CAF sui binari. Non bastano i piani stravolti per stare al passo con gli orari della corsa. Non bastano le lamentele. Non basta sperare che le cose possano cambiare. Sembra che i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022)disordini su. Sembra che la settimana, iniziata male, stia finendo peggio. Il servizio, in entrambe le direzioni, sarà, per, gestito con soli 3 CAF. Per non bastare, sembrerebbe che gliindicati sulle pagine web dinon siano. I pendolari, disperati dichiarano: “Nonpiùgiustificare ia lavoro”, cosa sta succedendo Il servizio sempre più lento e ridotto. Un treno ogni mezz’ora. Solo tre CAF sui binari. Non bastano i piani stravolti per stare al passo con glidella corsa. Non bastano le lamentele. Non basta sperare che le cose possano cambiare. Sembra che i ...

