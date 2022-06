Peste suina | positivi due maiali di allevamento in Lazio Il commissario | “Ora abbattimenti rapidi e la zona rossa andrà rivista”

RaiNews : L'infezione trasmessa dai cinghiali selvaggi a un piccolo allevamento #pestesuina - alfrig409 : RT @Agricolae1: #Pestesuina in un allevamento del @RegioneLazio . @Confagricoltura : adesso cambio di passo, subito un deciso piano di cont… - rietin_vetrina : Peste suina, Coldiretti: “In zona bianca abbattimento cinghiali per preservare allevamenti suinicoli” - giotim2 : RT @ApollonAplln7: .@ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE TRUF… - massimosab : RT @ApollonAplln7: .@ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO PANDEMIE TRUF… -

Il ritrovamento in un piccolo allevamento della zona rossa del Lazio. Il commissario straordinario: al via rapidamente gli abbattimenti Primi casi di positività dasui maiali. A individuarli, in un piccolo allevamento della zona rossa del Lazio, sono stati i servizi veterinari della Asl, secondo quanto confermato dall'Assessore alla Sanità della ...africana, la mappa del rischio per Comune Predisposto il Piano straordinario per i cinghiali Non è stata invece discussa, per ora, la proposta di allungare i periodi di caccia al ...“Al via subito gli abbattimenti in zona bianca per preservare gli allevamenti suinicoli. A rischio 50 mila maiali allevati nel Lazio. Un danno enorme per le aziende, che in questi casi sono costretti ...ROMA - Confagricoltura apprende con disappunto la notizia data dall'Istituto Zooprofilattico di due casi di Peste Suina Africana in un piccolo allevamento nella zona rossa, istituita di recente nel ...