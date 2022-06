Milan-Renato Sanches, c’è l’intesa con il Lille: il prezzo da pagare (Di giovedì 9 giugno 2022) Cambio di proprietà ma non di filosofia. Il passaggio di consegne che c’è stato tra Elliott, che comunque continua a detenere la minoranza delle quote, e Gerry Cardinale per quanto concerne le idee di fare mercato sembra non aver destato il benché minimo cambiamento. Lo si riscontra nelle modalità e nella scelta dei giocatori da acquistare, soprattutto per via del lavoro di Maldini e Massara. Proprio in relazione ai giovani, c’è la svolta che molti attendevano sul fronte entrate. Renato Sanches MilanSecondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Milan è vicinissimo a chiudere l’affare Renato Sanches. Profilo individuato come erede di Frank Kessie, i rossoneri hanno dato l’accelerata già ieri sera, cercando di trovare un accordo. Nelle scorse ore è stata infatti raggiunga ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Cambio di proprietà ma non di filosofia. Il passaggio di consegne che c’è stato tra Elliott, che comunque continua a detenere la minoranza delle quote, e Gerry Cardinale per quanto concerne le idee di fare mercato sembra non aver destato il benché minimo cambiamento. Lo si riscontra nelle modalità e nella scelta dei giocatori da acquistare, soprattutto per via del lavoro di Maldini e Massara. Proprio in relazione ai giovani, c’è la svolta che molti attendevano sul fronte entrate.Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ilè vicinissimo a chiudere l’affare. Profilo individuato come erede di Frank Kessie, i rossoneri hanno dato l’accelerata già ieri sera, cercando di trovare un accordo. Nelle scorse ore è stata infatti raggiunga ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Renato #Sanches vicinissimo alla chiusura con il #Milan. Ultimi dettagli con il #Lille. Nei prossimi giorni dovre… - AlfredoPedulla : Il #Milan farà un’offerta per #Zaniolo (la #Juve sullo sfondo). #Deketelaere resta in quota. #Renato aspetta via libera - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - milanino48 : potrei azzardare, ma non ne sono certo, che il Milan sia interessato a Renato Sanches - serieAnews_com : ?????? Calciomercato #Milan, tutto fatto per #RenatoSanches: le cifre per l'ingaggio e per chiudere l'operazione con… -