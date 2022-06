Mattarella: "Non ci siano ritardi per allargamento Ue" (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Non ci devono essere ritardi nel sistema di allargamento europeo ai Balcani occidentali. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro, durato 50 minuti, con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Nel colloquio, che è il primo bilaterale tra i due presidenti, Mattarella ricorda che l'Italia ritiene che la solidarietà europea debba applicarsi anche al tema dell'allargamento. Per l'Italia non ci devono essere ritardi sull'allargamento ai Balcani e nel colloquio si è parlato anche di Moldavia, Georgia e ovviamente Ucraina. Per il Capo dello Stato la crisi alimentare rischia di investire la sponda sud del Mediterraneo. La commissione europea, davanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Non ci devono esserenel sistema dieuropeo ai Balcani occidentali. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergionell'incontro, durato 50 minuti, con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Nel colloquio, che è il primo bilaterale tra i due presidenti,ricorda che l'Italia ritiene che la solidarietà europea debba applicarsi anche al tema dell'. Per l'Italia non ci devono esseresull'ai Balcani e nel colloquio si è parlato anche di Moldavia, Georgia e ovviamente Ucraina. Per il Capo dello Stato la crisi alimentare rischia di investire la sponda sud del Mediterraneo. La commissione europea, davanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, ...

