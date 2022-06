Mascherine | Sileri | “Addio obbligo dopo 15 giugno ma sempre utili”

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ auspicabile cheil 15si vada verso lo stop all’della mascherina, io personalmente la terrei ugualmente sui mezzi pubblici e sugli aerei”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTg24, che subitosottolinea: “Ma credo che sia auspicabile una eliminazione completa dell’”. Quanto alla “decisione presa ieri” sullenei seggi (fortemente raccomandate ma non obbligatorie) “nasce sull’evidenza scientifica dell’attuale circolazione del virus che per le imminenti elezioni consente la raccomandazione delle, ma se si va a votare e se c’è un assembramento la mascherina mettiamola”. “In estate quando ci sarà il ‘liberi tutti’ ci sarà anche una ...

... vedremo comunque quello che accadrà con le sottovarianti", lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaoloa Sky TG24. "Auspicabile dopo il 15 giugno un addio amministrativo dunque, ma resta ...... ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, rispondendo alla domanda se si poteranno ancora lea scuola nel prossimo anno scolastico. ' E' auspicabile - prosegue- che dopo il 15 giugno si ...ROMA – Sì “all’addio amministrativo” dell’obbligo di mascherina dal 15 giugno ma resta “utile” nel senso di tenerla in tasca in caso di assembramenti. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Si ...Addio mascherine in Italia dal 15 giugno. Resta utile, però, tenerla sempre a portata di mano in caso di assembramenti. "La mia idea - ha detto a Sky Tg 24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...