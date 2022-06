L' Europa ha deciso | dal 2035 stop ad auto a benzina e diesel

Advertising

Nmarru : RT @GregPignataro: Quindi l'Europa ha deciso di distruggere il settore automobilistico? Ottima scelta, distruggeranno tanti posti di lavoro… - JoeHD23 : RT @GregPignataro: Quindi l'Europa ha deciso di distruggere il settore automobilistico? Ottima scelta, distruggeranno tanti posti di lavoro… - Rog_2 : RT @GregPignataro: Quindi l'Europa ha deciso di distruggere il settore automobilistico? Ottima scelta, distruggeranno tanti posti di lavoro… - lagracchiatrice : RT @GregPignataro: Quindi l'Europa ha deciso di distruggere il settore automobilistico? Ottima scelta, distruggeranno tanti posti di lavoro… - clavino_enzo : @dottorbarbieri Ti aumento i carburanti, ti abbasso l'elettricità e ti pubblicizzo l'auto elettrica. La cambieremo… -

Il voto ha spaccato la maggioranza a Strasburgo. Respinto infatti l'emendamento del Ppe che prevedeva una riduzione delle emissioni del 90% anziché del 100. La decisione di Strasburgo ha provocato ...Draghi è consapevole che senza un affondodi Macron difficilmente a fine mese strapperà un'intesa sul price cap, e quindi ha cercato una sponda su cui il francese ancora non si sbilancia. L'...Il voto ha spaccato la maggioranza a Strasburgo. Respinto infatti l'emendamento del Ppe che prevedeva una riduzione delle emissioni del 90% anziché del 100. La decisione di Strasburgo ha provocato ten ...È durata oltre tre ore la cena tra Draghi e Macron all'Eliseo a Parigi. Ucraina, crisi alimentare ed energia i temi principali, in vista dei prossimi vertici del G7 e della Nato, in programma a fine m ...