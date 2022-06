“Le donne non hanno il pene”: il folle dibattito sull’ovvio dei laburisti inglesi (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – I laburisti sono in confusione: elezioni, Irlanda del Nord, Brexit? Macchè, ancora devono decidere se le donne hanno il pene… La polemica – surreale – divampa nel Regno Unito e la discussione degli ultimi giorni verte su un dilemma che non riesce proprio a mettere d’accordo i rappresentanti del partito laburista: le donne possono avere il pene oppure no? Le pene dei laburisti Il leader dei Labour, Sir Keir Starmer, che è stato più volte accusato di eludere le domande sull’argomento, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Lbc che la “grande maggioranza” delle donne non ha un pene. Un’affermazione lapalissiania – biologicamente parlando – ma materia di dibattitto all’interno di un partito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Isono in confusione: elezioni, Irlanda del Nord, Brexit? Macchè, ancora devono decidere se leil… La polemica – surreale – divampa nel Regno Unito e la discussione degli ultimi giorni verte su un dilemma che non riesce proprio a mettere d’accordo i rappresentanti del partito laburista: lepossono avere iloppure no? LedeiIl leader dei Labour, Sir Keir Starmer, che è stato più volte accusato di eludere le domande sull’argomento, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Lbc che la “grande maggioranza” dellenon ha un. Un’affermazione lapalissiania – biologicamente parlando – ma materia di dibattitto all’interno di un partito ...

AlexBazzaro : In Italia il primo concorso per “Miss Velo”. La promotrice alle donne: «Velatevi per non essere molestate» L’integrazione secondo il PD. - silvia_sb_ : L’FT rivela che un dirigente di TikTok aveva messo in dubbio la “necessità di prevedere il congedo di maternità” du… - GiovaQuez : Il parlamento europeo condanna il 'deterioramento dei diritti e della salute sessuale e riproduttiva' delle donne n… - DigitAttitude : @catlatorre L'intelligenza di una grande donna che non si ferma all'apparenza e di un'altra che è troppo intelligen… - ManuelaFioren : RT @Deputatipd: A Verona la Lega scrive al “capofamiglia” e chiede il voto a Sboarina. Questa è la considerazione delle destre per le donne… -