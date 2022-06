Koulibaly-Barcellona? No! Kalidou vorrebbe rinnovare con il Napoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Il Mattino, Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, vorrebbe rinnovare il proprio contratto con il club azzurro: "Koulibaly vorrebbe rinnovare con il Napoli, anche perché a Barcellona i pasticci economici degli ultimi anni hanno costretto a una politica di contenimento dei costi. Ed è quello che Fali Ramadani, in queste ore in Italia, dirà a De Laurentiis: vero che c'è una offerta di una ventina di milioni che Ramadani ha già annunciato, ma il patron azzurro non fa salti di gioia all'idea di vederlo partire. E non lo spaventa neppure l'idea di iniziare la stagione con il contratto in scadenza. L'impressione - ma solo quella - è che sarà a Dimaro, durante il ritiro, che il destino di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Il Mattino,, difensore delil proprio contratto con il club azzurro: "con il, anche perché ai pasticci economici degli ultimi anni hanno costretto a una politica di contenimento dei costi. Ed è quello che Fali Ramadani, in queste ore in Italia, dirà a De Laurentiis: vero che c'è una offerta di una ventina di milioni che Ramadani ha già annunciato, ma il patron azzurro non fa salti di gioia all'idea di vederlo partire. E non lo spaventa neppure l'idea di iniziare la stagione con il contratto in scadenza. L'impressione - ma solo quella - è che sarà a Dimaro, durante il ritiro, che il destino di ...

