(Di giovedì 9 giugno 2022) Durante l’ultima puntata di AEW Unrestricted, l’ospite Jayha discusso di com’è arrivato a firmare un contratto con la AEW e delcon laof, ora di proprietà di Tony Khan.ha detto: “Avevano licenziato tutti. La parte strana è che l’anno prima che succedesse, stavo pensando di andare in AEW. Sentivo che l’unica ragione per cui non ero passatoAEW dall’inizio era la mia lealtà estrema verso laof“. L’aiutoROHcontinua: “Sentivo che mentre tutti se ne andavano, c’era bisogno che qualcuno restasse a dare una mano. E visto che lorosempre ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Jay Lethal: 'Ecco perché sono rimasto in Ring of Honor fino alla fine' - - TSOWrestling : Il video dell'allenamento di Ric Flair insieme a Jay Lethal! #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Sports

Durante l'ultima puntata di AEW Unrestricted, l'ospite Jay Lethal ha discusso di com'è arrivato a firmare un contratto con la AEW e del perché è rimasto fino alla fine con la Ring of Honor, ora di pro ...Come ormai sappiamo bene tutti, il Nature Boy tornerà sul ring il 31 luglio a Starrcast V per il suo ultimo match, anche se ancora il suo avversario è per ora sconosciuto e lui si sta allenando ...